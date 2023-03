¿Quién es Michelle Yeoh, la actriz nominada al Oscar por 'Todo en todas partes al mismo tiempo''?

La película Todo en todas partes al mismo tiempo ha sido una de las mejores cintas estrenadas durante el año 2022. La actriz malaya Michelle Yeoh, protagonista del filme, mantuvo un performance espectacular en el desarrollo de la narrativa de los multiversos. Por ello, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas la nominó en la categoría de ‘Mejor Actriz’ para los Premios Oscar 2023. Conoce aquí la historia y trayectoria artística de Michelle Yeoh.

¿Quién es Michelle Yeoh, protagonista de ‘Todo a la vez en todas partes’?

Michelle Yeoh nació el 6 de agosto de 1962 en la ciudad de Ipoh, en Malasia. Desde muy joven, se dedicó a diversas disciplinas artísticas como el baile y la actuación. Su carrera en el mundo de las artes escénicas inició con un papel de reparto en la película “The Owl and Dumbo” (1984). Más adelante, pudo asentarse en numerosos proyectos de cine y televisión.

Desde el comienzo del nuevo milenio, Yeoh ha tenido la oportunidad de mostrar su talento actoral en recordadas cintas como El mañana nunca muere, El Tigre y el Dragón, La momia: la tumba del emperador Dragón, Kung Fu Panda 2, Guardianes de la Galaxia Vol. 2, Minions: The Rise Of Gru y Avatar: The Way of Water.

Sin embargo, pese al prestigio de los filmes mencionados, su papel más icónico lo protagonizó en la cinta Todo en todas partes al mismo tiempo, estrenada en marzo del año pasado. Su personificación de Evelyn Wang la ha consagrado como una de las mejores actrices, logrando una nominación en la categoría de Mejor Actriz a los Premios Oscar 2023.

‘Todo en todas partes al mismo tiempo’: La gran favorita de los Premios Oscar 2023

La película Todo en todas partes al mismo tiempo, escrita y dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, es una de las firmes candidatas a estelarizar los Premios Oscar 2023. Con diez nominaciones en todas las categorías, la cinta estadounidense fue una de las más aclamadas del año 2022. Estas son sus candidaturas:

Mejor película

Mejor director

Mejor actriz

Mejor actor de reparto

Mejor actriz de reparto (x2)

Mejor guion original

Mejor canción original

Mejor banda sonora original

Mejor diseño de vestuario

Mejor montaje