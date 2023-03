Rafael Cardozo revela que llegó a ganar $8 000 en 'Esto es guerra': "Gracias a Nicola Porcella"

Rafael Cardozo estuvo en la última edición del podcast de Mario Irrivarren y Fabianne Hayashida: COM FM. El brasileño habló sobre su experiencia en los realities de competencia y las exorbitantes sumas que ganan los artistas que participan en el show.

Rafael Cardozo revela cuánto ganaba en ‘Esto es guerra’

Rafael Cardozo confesó que llegó a ganar hasta $8 000 dólares mensuales cuando era parte de Esto es guerra. El brasileño reveló que gracias a un malentendido con Nicola Porcella pudo renegociar su sueldo y elevarlo. “Quien explotó mi sueldo fue Nicola Porcella. Él me ca… y me mandó a las estrellas”, expresó el bailarín.

Cardozo contó que empezó ganando $2 000 en el reality. Sin embargo, gracias a un problema con un auspicio en el que Nicola Porcella iba a ser la imagen, pudo elevar su sueldo hasta $8 000.

“Yo tenía tres o cuatro años en Esto es guerra y tenía un sueldo de $2 000 y de un año para el otro logré duplicarlo a $4 000. Yo me creía millonario en esa época”, empezó contando el exchico reality.

“Antes de lanzar Esto es guerra tenía un evento de Nicola para una marca de celulares y Nicola me pidió que lo acompañe. Yo no quería ir, pero me dijo: ‘te doy $500 de mi bolsillo’ y fui. Fui con él a Asia, me quedé afuera y después nos fuimos de fiesta”, agregó.

Tras ello, Cardozo relató que fue culpado que una marca haya retrocedido de su idea de auspiciar el programa, luego que Porcella promocionara a su competencia. Por este motivo, fue expulsado del programa.

Sin embargo, tres días después fue reincorporado, pero Rafael estaba tan molesto por la injusta decisión de la producción, que pidió $8 000, el mismo sueldo que ganaba Nicola Porcella para regresar.

Aunque en un primer momento la producción se mostró reacia en pagarle esa suma, finalmente aceptaron su pedido.