Rafael Fernández afirma que no se meterá en nueva relación de Karla Tarazona

A raíz de la polémica que ha generado Karla Tarazona al ser relacionada sentimentalmente con su entrenador Marcelo Thompson, su exesposo Rafael Fernández decidió no pronunciarse al respecto.

Pero no solo eso, el popular ‘huevero’ aseguró que prefiere no comentar sobre este tema y solo le desea lo mejor.

“Discúlpame, no puedo dar ninguna entrevista ni nada sobre Karla. Yo no me quiero meter en ninguno de estos temas, discúlpame, prefiero no opinar ni hablar nada sobre eso. Siempre le deseo lo mejor, tengo un buen recuerdo de eso y así lo quiero mantener, nada más”, dijo el famoso ‘huevero’ para el programa de Rodrigo González.

Estas declaraciones se dieron a conocer a través del programa ‘Amor y Fuego’, pues una reportera del espacio televisivo se comunicó con el empresario para conocer sus opiniones.