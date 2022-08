Rafael Fernández confirma que presencia de Christian Domínguez lo perturbaba

El empresario Rafael Fernández, expareja de Karla Tarazona, confirmó que la presencia del cantante Christian Domínguez habría uno de los motivos que afectaron su relación de pareja.

Dichas declaraciones las brindó al programa “Magaly Tv La Firme”, en donde aclaró, los dimes y diretes, relacionados al termino de su matrimonio con la animadora.

“Creo que, como cualquiera, soy celoso, pero de Christian prefiero no hablar nada. Sí soy celoso, pero esos temas no los toco, Christian se porta muy bien con su hijo, se llevan bien y espero que siempre sea así”, afirmó Fernández.

Ante este tema, la conductora Magaly Medina reveló que el popular 'Rey de los huevos' le contó detrás de cámaras, que la simple presencia del cumbiambero lo incomodaba.

“Algo que nos dijo fuera de cámaras fue que cuando Christian y Karla empezaron a tener una buena relación por el bien de su criatura, Christian alteró un poco su tranquilidad porque él entraba a su casa a pasar tiempo con su hijo…. Él nos confesó que sí lo perturbó bastante en algún momento, que le llegó a incomodar la presencia de Christian, entonces llegaron a un acuerdo con Karla, de que ya no entre a su casa... Eso nos contó en tono de forma confidencial, pero a un periodista no le puedes decir nada off the record”, comentó Medina