Parece que la guerra se reaviva. Rafael Fernández lanzó algunos "dardos" tras ser criticado por no cumplir con lo prometido con Karla Tarazona.

En un audio publicado en el programa Magaly TV, la firme, el popular Huevero arremetió, primero, con Christian Domínguez, quien le pidió al empresario darle a la exactriz cómica lo acordado tras el divorcio.

“¿Karla qué recibió cuándo se divorció de Christian? Ojo, que él salió con infidelidad, no recibió nada de y él fue infiel públicamente”, expresó visiblemente molesto Rafael Fernández.

En ese sentido, aclaró que sí está apoyando a Karla Tarazona y está respetando el acuerdo.

"Aclarar que las cosas no son como se las han pitado a Magaly. Yo sí cumplo mi palabra. Por más loco que parezca a la mayoría. Me dicen que soy un imb*** porque no son mis hijos y como les puedo dar tanto, pero no me importa, yo he vivido con ella, total es mi plata, no del resto”, indicó.

“Lo que yo he pagado es: los colegios, hasta finde año, he pagado la nana, desde que me fui hasta el viernes que ella salió a decir que no recibió ni un apoyo mío”, finalizó el popular Huevero.

¿Qué dijo Karla Tarazona?

En una entrevista propalada en Magaly TV, la firme, la conductora de espectáculos indicó que ya se había mudado a su nuevo departamento y que Rafael Fernández no la estaba apoyando.

“Trabajo en la radio, en el canal Panamericana Televisión, tengo mis eventos y trabajo desde los 16 años. Todo lo que pueden ver, sobre todo en lo que concierne a mis hijos como el colegio, casa y todo, lo pago yo”, señaló Karla. “Sí, llegamos a una conciliación con el carro, pero del resto prefiero no hablar. Como dice mi mamá, yo nací sola y sola me hago”, afirmó en su momento.