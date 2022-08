Rafael Fernández: "Siempre quise tener un bebé con Karla Tarazona"

El anunció de separación entre Karla Tarazona y Rafael Fernández ha sorprendido a la farándula peruana. Y es que ambos conformaban una de las parejas más sólidas de la televisión nacional.

En una entrevista para Magaly Medina, el popular 'Rey de los Huevos' confesó que siempre quiso tener una hija con la conductora de D' Mañana. Sin embargo, el sueño se fue truncando.

“Mi ilusión toda la vida ha sido tener una hija; pero eso se fue truncando con esto ‘del quiebre de las cosas’ que pasaron por mi lado”, indicó el empresario. "Por esta razón, decidimos no empezar el tratamiento para poder concebir", complementó Rafael Fernández.

Karla Tarazona mortificada por declaraciones

Horas antes de las declaraciones de Rafael Fernández, Karla Tarazona se mostró mortificada por el accionar de su expareja, ya que tenían un acuerdo de que nadie se iba a pronunciar sobre las razones del divorcio.

"La verdad no entiendo. Incluso el comunicado menciona claramente que ninguna de las partes va a volver a tocar este tema. Me sorprende, sí. Me decepciona, también", menciona la exactriz cómica en su programa de Panamericana Televisión.

Luego, dijo sentirse "ridiculizada" por el accionar Fernández al decir que ya no la amaba. "Considero que no era necesario sentarte en un programa o decirle a la gente que se acabó el amor por una persona. No era necesario, pienso yo, ridiculizarme de esa manera, hacerlo tan público y decir así, como si anda pasara, que ya no existía amor", indicó la conductora.