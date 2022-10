Rafael Fernández volvió a arremeter contra Christian Domínguez: "Tiene chifas y carros, pero no le dio nada a los otros hijos de Karla"

No lo para nadie. Rafael Fernández volvió a criticar duramente a Christian Domínguez luego que este opinara sobre las promesas incumplidas a Karla Tarazona.

En audio emitido por el programa Amor y fuego, el Rey de los Huevos afirmó que todos hablan de él, pero nadie dice nada de Christian a pesar de tener el dinero suficiente para apoyar a los otros hijos de la conductora de televisión.



“Christian Domínguez vivió cuatro años con los hijos de Karla ¿qué aportó a sus hijos? ¿les dejó algo? Eso es lo que nadie ha puesto y les doy una idea, nadie ha puesto ¿qué recibió Karla de sus otros esposos? Sobre todo de Christian Domínguez. Christian tiene los chifas, los carros, un montón de cosas. Christian no le dio nada para sus otros hijos, sabiendo que Leonard tampoco aportaba y de eso nadie dice nada, todo el mundo se queda calladito”, indicó en un primer instante el empresario.

Luego, tuvo calificativos muy duros sobre su accionar ante los hijos de Karla y Leonard.

“Solo veía a sus hijos... qué sale a decir en televisión ‘pobrecito, que los niños me dicen papá', pero si no los recogía, solo recogía a Valentino, por eso es que yo me pegué mucho a los chicos porque ellos estaban solos. Y no es que yo quiera ser san Rafael, como dijo Gigi, yo lo que digo es que los chicos son muy buenos e inteligentes, yo lo que hice fue solo cumplir con ellos y ahora ya ni puedo verlos ni hablar con ellos porque estoy bloqueado”, finalizó el empresario.