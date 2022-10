'Reservoir dogs': ¿dónde están ahora los actores de la película?

El pasado 23 de octubre se cumplieron 30 años del estreno de la cinta Reservoir doigs, dirigida por Quentin Tarantino. Dicho filme se convertiría en uno de sus trabajos más recordados del director, quien también tuvo una participación en la película con el papel del señor Brown.

Lee también: Angélica Vale tendrá su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Sin embargo, otros actores también formaban parte del elenco de aquella cinta, como Michael Madsen, Tim Roth, Chris Penn o Harvey Keitel. ¿Cómo le fue en sus carreras después de su participación en el filme? Algunos de ellos siguen con su carrera actoral, otros tomaron rumbos distintos.

¿De qué trataba?

Una banda que pertenece al crimen organizado tiene la misión de entrar en una empresa y robar valiosos diamantes. Sin embargo, antes de que la alarma suene, la Policía ya había llegado al lugar del robo, por lo que se desata un feroz enfrentamiento.

Lee también: Scarlett Johansson revela que se sintió “hipersexualizada” en Hollywood

Entre algunos nombres del elenco, destacan nombres como Harvey Keitel, Tim Roth, Chris Penn, Steve Buscemi, entre otros. Algunos de ellos continúan con sus carreras en el cine o en series.

Harvey Keitel (Sr. Blanco)

El protagonista de la cinta de Tarantino trabajó con el alias Señor Blanco (Larry Dimmick) y llegó al filme como una estrella consagrada. Entre sus más recientes trabajos están Fátima, Blood on the Crown y Lansky. De igual forma, estará en la producción de Disney+ National treasure: edge of history.

Tim Roth (Sr. Naranja)

El actor estuvo involucrado en algunas cintas del Universo Cinematográfico de Marvel. Es recordado por su papel como Emil Blonsky, mejor conocido como Abominación, en la película de Hulk y en la serie She-hulk: defensora de héroes.

Michael Madsen (Sr. Rubio)

Este intérprete es uno de los que más ha participado en las cintas de Tarantino como Los 8 más odiados y Érase una vez en Hollywood y tuvo una aparición en la serie The Walking Dead.

Chris Penn (Eddie Cabot)

El actor perdió la vida en el año 2006 a los 40 años por una enfermedad cardiovascular. Uno de sus trabajos más recordados fue darle la voz a Eddie Pulaski para el popular videojuego GTA: San Andreas, en el año 2004.