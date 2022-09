Residente le responde a Cosculluela: "Faraón Love Shady tiene mejores rimas que tú"

Empezó lo bueno. A través de un video publicado en sus redes sociales, Gabriel -hermano de Residente- le dio "algunos consejos" a Cosculluela luego de la "tiradera" que le lanzó al exlíder de Calle 13.

Gabriel empezó su mensaje indicando que hace un tiempo no sabe nada de su hermano y que le dará algunos secretos de su hermano para mejorar sus rimas, ya que Faraón "tiró" mejor que él.

"Saludos, mi nombre es Gabriel, hermano de René. Un vecino, amigo mío, me envió un audio de un chamaco que le estaba pidiendo cosas negativas de René para que 'Coscu' lo pudiera usar en la tiradera", empezó diciendo Gabriel.

"Yo quiero ayudar a Coscu porque estoy encojonado con René. Llevo muchas semanas sin hablar con él, por eso no ha salido influencer. 'Coscu', te quiero ayudar. Honestamente, y con todo el respeto, siento que el Faraón 'tiro' mejor que tú. Sé que lo puedes hacer mejor, así que estoy aquí, para ayudarte", complementó el hermano de Residente.

Luego de ello, pasó a mencionar algunos "secretos" del cantante. "Él usa tinta en la barba (...) También usa taning para verse caribeño. Y sabes qué funciona bien, decirle comunista. Aunque él no lo sea, dile comunista. Eso es un palo seguro. Otra cosa, también tiene pasaporte y quiere la independencia de Puerto Rico. Le gustan los dólares, las tarjetas de crédito. Y lo más c**** es que está con una novia polaca de Boston, no es como tú que llevas con tres matrimonios con tres boricuas sólidas", indicó.