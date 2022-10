'Reto 4 elementos': Comediantes muestran su apoyo a Ceci Flores tras derrota

Los Comediantes fueron el primer equipo en perder en la pista de Fuego en la última edición de Reto 4 elementos. Y aunque los ánimos estaban quebrados, el equipo animó a Ceci Flores, quien se sintió culpable por fallar en la última ronda del reto que los puso en esa situación.

Los participantes llegaron a la conclusión que armaron una mala estrategia de juego, pero se mostraron más unidos que nunca.

Ceci Flores: “La culpa fue totalmente mía”

Al término del juego, Adrian Di Monte entrevistó a los Comediantes y recogió las reflexiones sobre lo sucedió. “Sí siento que fue culpa mía, no nos pusimos bien de acuerdo. Sí, soy buena en puntería, pero hay cosas que no son tanto de puntería también a veces hay que balancear las cosas y no siempre hacer puntería (…) Estaba complicado, esta derrota sí fue toda mi culpa (…), pero ni modo nos vemos en la pista de fuego y ahí intentar ganar”, recalcó Flores.

Tras escucharla hablar, Sergio Ochoa intervino y subrayó que más allá del error de Ceci, el fallo se debió a una mala estrategia. “Difiero con Ceci, no fue culpa de ella creo que la vara es mucho más alta, más pesada. Ceci tiene mucha tranquilidad para la puntería. Acá se necesita un poco más de fuerza. Creo que fue una mala opción de equipo de cómo nos acomodamos”, señaló.

'Reto 4 elementos': Comediantes se muestran unidos

Pese al fracaso, el equipo se mostró unido e incluso los Comediantes bromearon alegando que la derrota estuvo fríamente calculada para que Brisa pudiera conocer la pista de Fuego.

“A lo mejor terminas conociendo la pista de fuego y el inframundo”, ironizó el conductor de Reto 4 elementos.