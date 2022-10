'Reto 4 Elementos': Lambda García se despidió del equipo Fitness

El reality Reto 4 elementos cada vez está más interesante. En uno de los más recientes programas, Lambda García le dijo adiós al equipo Fitness, al cual había llegado como 'el quinto elemento' para reforzar a sus nuevos compañeros.

Sus colegas le dedicaron un par de palabras a García, elogiándolo por su enorme trabajo en el show. Lambda se fue con la frente en alto por haber sido parte del programa, donde tuvo la oportunidad de convivir con sus nuevos amigos.

Adiós Lambda

El viaje de Lambda García en Reto 4 elementos ha concluido, es por ello que el equipo fitness tuvo que salir al escenario para poder despedirse de su compañero. Como se recuerda, Lambda había llegado al programa como el 'Quinto Elemento' y fue recibido por su nuevo equipo con los brazos abiertos.

"Significa mucho el que yo este acá... Uno no sabe las capacidades que tiene, uno se imagina que podía ser de una forma, pero al final de cuentas las cosas son de diferentes formas una vez que estás acá", inició hablando el actor.

"Me voy muy contento, me voy abriendo mi corazón a las personas nuevas. Malu, no te conocía, llevo una semana contigo y siento que ya te quiero", declaró cuando hablaba sobre una de sus compañeras. María José fue una de las personas a las cuales el intérprete ya conocía, pero ahora reveló que pudo convivir más tiempo con ella, a pesar de que ya han trabajado juntos hace años.

De la misma manera, García contó que 'venció miedos' durante su estancia en el set. Cada uno de sus colegas tuvieron palabras de elogio para su nuevo amigo, donde destacaron su trabajo y buen humor.