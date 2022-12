'Reto 4 elementos': Lucy y Alexis son eliminadas del programa

La competencia se sigue poniendo cada vez más difícil en Reto 4 elementos. Hace poco los equipos Celeste, Rosado y Morado pasaron por el penúltimo reto del Inframundo de la temporada, donde Rodel y Ceci salieron como los vencedores.

Más tarde en la pista del Agua, Alexis ya se había rendido y acabó el desafió con mucha calma, mientras que Lucy fue superada por Begona, hermana de Mariana.

Lee también: 'Reto 4 elementos': Chano se despide del programa y le dedica sentidas palabras a Caro.

La despedida de Alexis y Lucy

Durante el último programa de Reto 4 elementos, 3 equipos tuvieron que presentarse en el Inframundo para completar una serie de grotescos retos. Los morados, celestes y rosas debían pasar una llave por un circuito eléctrico para probar un sushi especial hecho con larvas amazónicas, ojos de cerdo, cucarachas, riñones de cabra y sesos.

Los ganadores de dicho reto fueron Rodel y Ceci, quienes se ganaron su lugar en la aldea. Más tarde, todos fueron a la Pista del Agua para la prueba final, la primera en caer eliminada sería Lucy 'La Maravilla', que perdió ante la hermana de Mariana, Begoña.

Lee también: ‘Reto 4 elementos’: Rodel perdió contra Alexis y se va al Inframundo con Lucy.

Por su lado, Alexis ya se había tirado la toalla e hizo todo el circuito con mucha calma, sellando su eliminación del reality.

Es por eso, que la conductora del programa Monserrat Oliver llamó a ambas mujeres para decir unas cuantas palabras al resto de sus compañeros. "Yo cuando vine aquí a Reto 4 elementos venía con la mentalidad de ganar, no de ver hasta donde llegaba. Llegué a un punto donde cometí tantos errores que me di cuenta, siendo realistas, me faltaba pulir muchas herramientas", dijo la influencer.

Mientras Lucy agradeció al programa por cambiar muchas cosas en su vida: "Creo que va a salir una Lucía con más seguridad, y una Lucía que, aunque quebró muchas veces, sabe que vale llorar, se vale enrojarse, pero toda vale, pero el chiste aquí es saberse levantar".