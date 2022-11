'Reto 4 elementos': Mariana, Nicola, Majo y Ricki no pudieron superar la prueba en el Inframundo

Cada día que avanza, la competencia se pone más difícil en Reto 4 elementos. En el último programa, los distintos equipos se hicieron presentes en el Inframundo para poder completar un reto. Sin embargo, no todos estaban dispuesto a completarlo, como Majo, Ricki, Nicola y Mariana.

Su negativa podrías costarle caro, pero ellos no podían seguir con el desafió de la noche, ya que se sintieron muy asqueados como para continuar. Los retos de eliminación se están acercando, así que algunos se esforzaron para no ser nominados.

Prueba en el Inframundo

Los equipos que habían llegado al Inframundo de Reto 4 elementos tuvieron un duro desafío. La presentadora del programa recibió a todos los concursantes y les presentó el reto que debían completar, si no lo hacían pasarían a los duelos por eliminación.

Todos los presentes quedaron sorprendidos cuando vieron que tenían que ordeñar una cabra para tomar su leche y que comerían un plato que tenía cucarachas. De inmediato, los participantes quedaron asqueados cuando lo escucharon, algunos veían imposible superarlo, pero no tenían otra opción.

Uno por uno se acercó para ver si tenían la posibilidad de salvarse de una posible eliminación. Cuando llegó el turno de Majo, pensaba que ya estaba cerca de cumplir su objetivo, pero el platillo de cucarachas le hizo retroceder y acabó cediendo.

El siguiente sería Nicola, quien parecía decidido a tomar la leche que ordeñaba de la cabra, pero en unos segundos escupió lo que había ingerido. Ricki iba con las mismas intenciones, pero fracasó rotundamente y se rindió.

Mariana no pudo evitar soltar unas lágrimas y dijo que no quería saber nada del desafío, ya que no toleraba a las cucarachas, por lo que se rehusó a tomar su turno en el desafío.