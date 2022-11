‘Reto 4 elementos’: Mariana salió lesionada, pero se salvó de ir al Inframundo

La competencia en el programa Reto 4 elementos se pone cada vez más intensa. Los participantes dan su mejor esfuerzo para ser los ganadores sin importar las consecuencias. Una muestra de ello es lo que sucedió en el programa del 15 de noviembre.

Mariana salió lesionada de un juego

Mariana participaba junto con su equipo en una difícil prueba que consistía en sortear obstáculos para llegar al otro extremo del circuito. La dificultad se encontraba en la piscina debajo de ellos, por lo que si uno caída, tenía que volver a empezar.

Fue entonces que, en una de esas tantas pasadas, Mariana se golpeó fuertemente la rodilla con una de las hélices. La concursante se fue al agua y luego volvió a aparecer. A pesar de recibir el golpe, siguió compitiendo y logró ganar el juego.

Luego de este incidente, Ricky volvió con Mariana a la aldea, aunque ella tuvo que recibir su ayuda para poder caminar. Los demás miembros del equipo morado lo recibieron y los felicitaron por haberse librado del Inframundo.

Al llegar, Mariana le explicó a los demás cómo se lesionó mientras competía. “Ya iba cayendo y la hélice me golpeó la rodilla. Acabamos y luego fui a estirar, pero no sirvió y dije no. Me entró como que esta frustración este enojo de haber llegado a este punto de la competencia y que me pase esto, pero hay cosas que el cuerpo te dice cuándo parar”, señaló la concursante.

Ricky está feliz de salvarse

Por su parte Ricky comentó: “Hoy me salve del Inframundo. Me ha gustado mucho competir esta tarde, pero sí se siente como el nervio de caer allá y estar peleando por la eliminación. Cuando uno llega a la ladea ya uno se siente feliz”.

