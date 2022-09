‘Reto 4 elementos’: Nicola Porcella sufre en competencia de electricidad

El reality de supervivencia Reto 4 elementos cada día pone pruebas más exigentes. En esta ocasión, Nicola Porcella y Ana del Corral, tuvieron que enfrentarse a un circuito donde la electricidad era el principal protagonista.

Nicola y Ana del Corral hicieron su mejor esfuerzo

En una de las pruebas del miércoles 28 de septiembre, Nicola y Ana -ambos integrantes del equipo amarillo- compitieron para salir del “Inframundo” y lograr retornar a la aldea.

Sin embargo, la prueba no era nada sencilla, ya que tenían que pasar tuercas por mallas electrificadas.

En el video se puede ver cómo ambos competidores sufren cada vez que les pasa corriente, hasta el punto de emitir fuertes gritos debido al dolor. Al finalizar la prueba, la presentadora Montserrat Oliver cuestionó al peruano por sus quejas constantes y aseguró que es muy quejumbroso.

“¿Ya se te quitó lo quejumbroso?”, dijo Oliver, a lo que Nicola le responde: “No, voy a seguir igual y hasta peor ahora. Así que ahora agárrense todos, porque van a ver quién soy. Si logré hacer esto, puedo hacer todo. ¡Ahora los quiero ver! Pongan a quien quieran, donde quieran y cuando quieran”.

Nicola Porcella en ‘Reto 4 Elementos’

El actor y modelo peruano llegó hace unos meses al reality de competencia que se emite desde Estados Unidos. El programa estrenó su tercera temporada con el peruano en sus filas y aseguró seguir siendo un éxito.

Para Nicola no es fácil estar tanto tiempo lejos de su menor hijo y es por esto que le pidió disculpas públicamente por estar separados. “Sé que no ha sido nada fácil, sé que me tuve que ir, que a veces desearías que yo estuviera ahí al igual que yo daría lo que fuera por tenerte entre mis brazos, extraño reír contigo, jugar contigo, hablar contigo, extraño todo de ti”.