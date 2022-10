‘Reto 4 elementos’: Rodel se negó a construir refugio con sus compañeros

La última edición de Reto 4 elementos fue bastante polémico, siendo el escándalo más sonado el protagonizado por Rodel y sus compañeros de equipo.

Rodel no ayuda a sus compañeros

Los participantes que estaban en el Inframundo decidieron construir un refugio para poder protegerse del frío de la noche. “Ahora que estamos en el Inframundo tenemos que estar más unidos que nunca y ponernos las pilas para tratar de arreglar todos los problemas que tenemos”, aseguró la influencer Inna

Sin embargo, Rodel fue el único que no estaba participando con sus compañeros. Durante la entrevista, el participante comentó lo siguiente: “Decidí observar cómo eran, cómo actuaban, qué estaban haciendo. Yo estaba en mi papel de diablo”, justificó Rodel su no apoyo.

Participantes muestran inconformidad ante actitud de Rodel

Este hecho incomodo a sus compañeros. Sin embargo, Alexis trató de explicar el comportamiento de Rodel: “La razón por la cual Rodel está como en un modo de espectador viendo todo, la verdad no lo sé, tal vez sí le está afectado y no lo quiere externar. O a lo mejor simplemente está viviendo la experiencia de Inframundo de una manera más individual más que como equipo”.

Otro que no quería ayudar a construir el refugio fue Daniel. Sin embargo, no fue capaz de decir que no. “Me sentí como obligado en ayudarlos y en esa parte como que entré en conflicto conmigo mismo porque no me sentía capaz de decir no”, indicó.