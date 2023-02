Rihanna se presentó en el Super Bowl 2023 y las redes sociales no la perdonaron: aquí los mejores memes del Halftime Show

El momento más esperado de la noche en el Super Bowl se convirtió en un suplicio para los fanáticos.

La presentación de Rihanna en el Show del Medio Tiempo no fue el esperado. De hecho, muchos consideran que ha sido uno de los peores en los últimos años.

El recital de RiRi se hizo esperar. Es más, los comentaristas del partido entre Chiefs vs Eagles bromeaban sobre la demora de su show. "Una reyna se hace esperar", indicó uno de ellos.

Minutos antes de las 8:30 (EST), la cantante hizo su aparición en una plataforma y empezó a cantar "Bitch Better Have My Money". Luego, realizó un midley de los temas "Where Have You Been", "We Found Love", "Rude Boy", "Work", "Pour It Up", "All of the Lights" y "Run This Town".

Sin embargo, la presentación no fue del agrado de las redes sociales, quienes empezaron a crear diversos memes del show. A continuación, te mostramos algunas de las imágenes y videos que se volvieron tendencia en Twitter.

Todos fingiendo que nos gustó el show de Rihanna del #SuperBowl #HalftimeShow pic.twitter.com/UcbPsYOGHD — DANIEL (@DannElHumano) February 13, 2023

Nobody:



Rihanna during the Super Bowl halftime show: pic.twitter.com/zr7Eq9AQun — NFL Memes (@NFL_Memes) February 13, 2023

Rihanna halftime show pic.twitter.com/tdU04OIcH2 — Spongebob Memes (@SpongeBobMemesZ) February 13, 2023

Rhianna’s halftime performance stage: pic.twitter.com/ZUUwqaEaaI — The GRiZ Father (@MikeBrolumbus13) February 13, 2023

Resumen del show de Rihanna: pic.twitter.com/IkIvfKWF53 — NFL Memes Latino (@nflmemeslatino) February 13, 2023

Y’all so fast with the Rihanna memes #Super Bowl pic.twitter.com/uJmuNvntrH — ARMNHMR (@ARMNHMR) February 13, 2023