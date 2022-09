RM de BTS presta su voz para audioguía en próxima exhibición de arte coreano en museo de Estados Unidos

El fenómeno musical de BTS trasciende a los escenarios. Todos sus integrantes, sin excepción, se dedican a otras cosas aparte de la música. Además, les gustan brindar apoyo cada vez que se lo solicitan.

RM de BTS prestará su voz para una exposición

Por ello, RM no dudó en acudir al llamado del museo LACMA, ubicado en Estados Unidos, para prestar su voz en una audioguía para la exposición llamada ‘The Space Between: The Modern in Korean Art’, el cual hablará un poco sobre el arte y cultura de Corea del Sur. .

Lo que se sabe de dicha exposición es que contará con la presencia de diversos artistas coreanos, quienes -en conjunto- mostrarán más de 130 obras, todas narradas por RM. Cabe precisar que la audioguía estará en coreano e inglés.

¿Cuándo será inaugurada la exposición ‘The Space Between: The Modern in Korean Art?

Esta exposición estará ubicada en el museo LACMA desde el 11 de septiembre hasta el 17 de febrero del 2023. La entrada del museo tendrá un costo de 25 dólares mientras que para los niños la entrada será de 10 dólares.