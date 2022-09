Robotín es acusado de engañar a Robotina con Robotina Peruana

Sigue en las andanzas. Jessenia Velásquez, más conocida como la Robotina Peruana, acusó a Robotín de haberla citado en un hostal para tener intimidad aduciendo que ya no mantenía una relación con la venezolana Karelys Molina, Robotina.



En una entrevista para Magaly TV, la firme, la joven de 23 años indicó que Alan Castillo la citó en un sauna de Carabayllo para un tema de publicidad y que luego tuvieron intimidad.



"Me siento utilizada. Él no es la persona que dice ser. Él me citó en un sauna para unos temas de publicidad. Él me dijo que estaba soltero y que ya no tenía ningún tipo de relación con Karelys (...) Me mostró conversación de WhatsApp. Es más, ella lo bloqueó al él", comentó la chica ante Magaly Medina.





Robotín se defiende

Previo al ampay, las cámaras de Magaly Medina fueron al encuentro de Robotín. El artista aseguró que sí conoce a Jessenia, que sí fueron a un sauna en Carabayllo, pero que no tuvieron intimidad.

"Sí conozco a la chica. Estuvimos en un sauna en Carabayllo por un tema de publicidad. Es más, Karelys (Robotina) sabe que me encontré con ella", indicó en un primer momento. "No he tenido nada con la chica. No sé de dónde saca eso. Yo trataré de buscarla y hablar con ella para que me diga por qué dice esas cosas", finalizó Robotín.