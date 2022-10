Rodrigo Cuba: ¿Quién es Ximena González la misteriosa jovencita del ampay?

El programa “Amor y Fuego” reveló a través de un informe televisivo la identidad de la misteriosa jovencita que estuvo bailando cariñosamente junto al futbolista Rodrigo “Gato” Cuba en Piura.

Pero no solo eso, los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre señalaron que ambos personajes ya se conocían de antes.

“Nos han contado por aquí, que, al parecer la chica con la que bailó no era que ahí nomás la conoció. No era del momento, no que te saco a bailar y te doy un beso, no fue así”, expresó la líder de opinión.

¿Quién es la Ximena González?

Según el espacio televisivo, la mujer se llamaría Ximena González y su familia es muy reconocida en la mencionada provincia por su famoso restaurante.

“Es conocida en Piura ya que su familia tiene una cevichería conocida llamada Caracol Azul”, aseveraron los conductores.

De igual manera, mostraron distintas imágenes tanto de sus viajes al extranjero, como de sus paseos por el parque temático Disneyland