'Peluchín' llama en vivo a Ethel Pozo, pero ella le corta: "¿Estás arrugando?"

¿Se le corrió? Rodrigo González trató de comunicarse en vivo con Ethel Pozo. El conductor de Amor y fuego llamó en su programa a la conductora de América hoy y, aunque la hija de Gisela Valcárcel le contestó, le colgó inmediatamente al reconocer su voz.

El presentador de televisión sorprendió a los espectadores de Amor y fuego al llamar a Pozo. Tras varios intentos, la conductora le respondió, sin embargo, le colgó al identificar a ‘Peluchín’.

“¿Hola, Ethel? ¿Me vas a cortar? Soy Rodrigo y estamos en directo en Amor y fuego”, dijo el conductor de televisor a modo de saludo cuando Ethel Pozo respondió con un “¿Aló?”. Al escuchar la voz de ‘Peluchín’, la hija de la ‘Señito’ le colgó.

“Aló, dijo, qué pasó fariselita, ¿estás arrugando? ¿Por qué cortaste? ¿Tienes algún tema que no te gustaría hablar? ¿Nos odias? Porque tú siempre has dicho que ‘yo no me tomo en serio lo de Rodrigo, es un gran profesional, es un capo’, ya pues, contéstame. No seas farisela”, fueron los dardos que le lanzó González a Pozo.

Luego del incidente, el conductor de Amor y fuego trató de comunicarse nuevamente con la hija de Gisela Valcárcel, pero no obtuvo respuesta.