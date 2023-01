'Peluchín' sobre participación de Luciana Fuster en el Miss Perú: “No da la talla, es una belleza común”

¡No le tiene fe! Rodrigo González se refirió a la postulación de Luciana Fuster al Miss Perú 2023. El conductor de Amor y fuego no tuvo reparos en criticar a la chica reality luego que esta anunciara que este año participará en el certamen de belleza.

El compañero de Gigi Mitre resaltó la belleza física de la novia de Patricio Parodi; sin embargo, resaltó que considera que esto no le alcanza para participar en el Miss Universo. Es más, la catalogó como una “belleza común”.

“Para ser sinceros, acá en casa, la Fuster no es alguien que precisamente nos caiga bien, porque muy bien sabemos cómo es la mosquita muerta (…) Pero eso no quita que veamos que es una chica guapísima, que sea pesada y de sangre chinche ese es otro tema, pero es una chica guapísima, es una chica linda. Me parece linda físicamente, sí, me parece más linda que muchas también, pero yo siento que un Miss Universo no”, señaló Peluchín en su espacio televisivo.

“Mira a Alessia, ella es una modelo, otro tipo de belleza, una cara con unos rostros distintos, más marcados, natural, con otro tipo de tamaño, con otro tipo de experiencia, pero mucho menos floro. ¿Tú crees que la Fuster (la haga) en un Miss Universo? Es linda, pero no la veo Miss Universo, no da la talla, la belleza de la Fuster es una belleza más común”, agregó.

¿Qué dijo Luciana Fuster sobre su participación en el Miss Perú?

Tras ser presentada en el reality Esto es guerra, Luciana Fuster confirmó que este 2023 formará parte del Miss Perú.

“Todos los años me preguntan lo mismo y siempre digo que sí, pero yo creo que ya este año, ya”, expresó la influencer en América Espectáculos.

De esta manera, la guerrera busca seguir los pasos de Alessia Rovegno, la actual Miss Perú, quien logró ingresar al TOP 16 del certamen, que se llevó a cabo el pasado 14 de enero.