Rosalía Franco se aprovechaba económicamente de Ricardo Mendoza, según su expareja Pedro Valle

Ricardo Mendoza fue visto ingresando a un departamento en el distrito de Miraflores junto con una mujer de identidad desconocida. Más tarde, se conoció que se trataba de la modelo venezolana Rosalía Franco. Ante ello, Magaly Medina pudo entrevistar a la expareja de la venezolana, el productor Pedro Valle, quien le mostró unos reveladores chats.

En las conversaciones, la mujer indicaba que solo estaba con el comediante por dinero. La periodista de espectáculos quedó asombrada luego de conocer las verdaderas intenciones de la extranjera.

¿Venezolana se aprovechó de Ricardo Mendoza?

Después de ser 'ampayado' por el programa de Magaly Medina, Ricardo Mendoza informó el estado de su relación. "El comediante quiso poner el parche, con un comunicado donde reconoce su relación como una relación abierta de hace más de dos años. europeo es ahora, habría que preguntarle a la chica si es así realmente, si hace lo mismo que él", comentó la Urraca.

Sin embargo, en el último show, trajo como invitado a Pedro Valle. Él trabaja como productor y fue el novio de Rosalía Franco, la mujer involucrada con el comediante. Durante su charla con Magaly, el comunicador le mostró los chats con la modelo venezolana.

"Tú me ti*** y no me das nada... Dices que no me das porque ti*** con un hue***", decía el mensaje, haciendo referencia al sobrino de Carlos Alcántara. La conductora del show comprendió que la modelo solo quería el dinero que tenía el comediante.

"No me parece bien (acostarse con Ricardo) y me da ladilla (asco) porque me gustaría llegar a ganar esa plata yo", indicó Rosalía en el chat. Finalmente, Valle confesó que ella salía con una tercera persona y que el popular 'Richavo' solo fue otro más.