Rosalía sobre su relación con Rauw Alejandro: “Había perdido la fe en la masculinidad”

Rauw Alejandro y Rosalía concedieron una entrevista para el canal de Ibai Llanos. La pareja de moda visitó la casa del streamer y reveló detalles poco conocidos de su relación. La intérprete de ‘Motomami’ aseguró que había perdido la fe en los hombres hasta que conoció al puertorriqueño.

“Pensaba que eras de una manera y luego me sorprendiste. Había perdido la fe en la masculinidad, pero fue conocerte y eso cambió”, le dijo la española a su pareja con quien tiene más de dos años de relación. “Los hombres que tenía a mi alrededor eran ‘emotionally unavailable’”, acotó.

Asimismo, la española reveló como se sintió cuando empezaron la relación. “Contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Madre mía que intensa me he puesto. Tú me sorprendiste, tardé un tiempo en bajar la guardia”, sostuvo.

Rauw Alejandro y Rosalía hablan sobre sus colaboraciones

La pareja también promocionó el lanzamiento de tres canciones en las que trabajaron juntos este viernes 24 de marzo. De acuerdo con Rosalía, los temas representan las fases del amor en una relación. “Una tiene que ver más con el pasado, otra con el presente y otra con el futuro”, explicó la catalana.

Asimismo, confesaron que tenían ganas de trabajar mano a mano desde el 2022, pero que habían priorizado su relación. “Siempre pusimos nuestra relación por delante. Primero decidimos sentar las bases de la relación y luego ya hacer música juntos. Ya era hora de hacerlo”, mencionó la intérprete. “Es buen tiempo para conocer a alguien, para saber si es la persona correcta o no”, añadió Rauw Alejandro.