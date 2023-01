Rosángela Espinoza confirma que no volverá a ‘Esto es guerra’: “Siempre estaré agradecida”

A pocos días del estreno de la nueva temporada de Esto es guerra, se ha confirmado que una de sus figuras no volverá al reality. Se trata de Rosángela Espinoza, quien le contó a sus fans que no será parte de la nueva temporada del show de competencia.

Rosángela Espinoza no estará en ‘Esto es guerra’

Rosángela Espinoza respondió las preguntas de sus seguidores en Instagram. Uno de ellos le consultó si volverá al programa de América Televisión.

“Ya no. Siempre estaré agradecida”, fue la respuesta de la influencer. Su post estuvo acompañado de un video con sus compañeras de Esto es guerra.

La modelo sigue disfrutando de sus vacaciones en Dubái y no brindó más detalles sobre sus razones para no estar en el reality. Como se recuerda, Rosángela no estuvo presente en la final por los 10 años.

¿Rosángela Espinoza encontró el amor?

Debido a los constantes viajes de Rosángela Espinoza a Qatar, se empezó a rumorear que podía haber encontrado el amor en el medio oriente. Esta teoría fue respaldada por Valeria Piazza, conductora de América Espectáculos, quien también cree que la ‘Chica selfie’ tiene un galán árabe.

Además, descartó que Espinoza no fuera capaz de comprarse los boletos como muchos creen. “De repente ahorra todo el año para viajar y no tiene nada de malo”, explicó.

Por el momento, Rosángela se encuentra de vacaciones en Dubái y no se sabe cuando retornará al Perú.