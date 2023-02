Rosángela Espinoza minimiza las críticas de Magaly Medina: “No me afecta en nada”

Rosángela Espinoza respondio duramente a los comentarios de Magaly Medina sobre su vivencia en Dubái, país en donde se encuentra hace más de un mes.

Rosángela Espinoza responde a las críticas de Magaly Medina

Debio a esta situación, la popular ‘chica selfie’ utilizó sus redes sociales para compartir su opinión sobre las críticas que recibió por parte de la periodista de espectáculos tras mostrar sus viajes de lujo y asegurar que tenía un pretendiente que manejaba todo el petróleo de Qatar.

“La verdad es que antes me molestaba cuando hablaban muchas mentiras. Ahora no me afecta para nada. Estoy tranquila”, dijo la modelo en el video. “Es un tema de madurez, estoy contenta por eso”, agregó Espinoza.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Rosángela Espinoza?

Luego de la entrevista de la exchica reality en el programa América Hoy, la comunicadora no dudó en arremeter en contra la modelo por aceptar el financiamiento de un pretendiente.

“Ella nos ha dado la razón. ¿Qué dijimos nosotros? ¿Quién va a ir a Dubái como si fuera Lima - Chincha? Ahora dice también que la invitó un jeque”, dijo Magaly en su programa.

Pero no solo, la popular 'Urraca' recordó que la influencer se jactaba de estudiar una carrera universitaria. Sin embargo, ahora estaba en búsqueda de un jeque para costeara sus viajes al extranjero.

“Rosángela estudió, colgó su título y seguramente pensó que no va a encontrar empleo en lo que hace y en lo que ha estudiado. Entonces decidió que es más fácil encontrar marido rico”, finalizó.