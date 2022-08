Ryan Reynolds estrena la serie de fútbol ‘Welcome to Wrexham’

Hace muchos años que el fútbol dejó de ser un simple juego amado por todos, para convertirse en un negocio en donde las grandes cantidades de dinero hacen lo que es hoy en día.

Estrenan serie de fútbol

Un claro ejemplo de esto es lo que harán Ryan Reynolds y Rob McElhenney junto al equipo galés de la quinta división de Inglaterra.

Tantos los actores como Disney Plus firmaron un acuerdo para la creación de la serie ‘Welcome to Wrexham’, aquella que estará basada en la historia del club y como viene siendo manejado.

Esta producción se estrenó el 24 de agosto y hasta el momento se ha convertido en la más vista de toda la plataforma.

"Ninguno de los dos estamos en esto por el dinero. Queremos construir algo sostenible. Nos encanta el deporte. Nos encanta contar historias a través del deporte. Creo que este es un club que puede llegar muy lejos, con suerte en poco tiempo. Creemos que Wrexham puede ser una fuerza global", afirmó McElhenney

“Estoy obsesionado con Wrexham ahora. Admito que al principio no era escéptico, pero no estaba tan enganchado como lo estoy ahora. Una parte de mí desearía no haber encontrado el fútbol, ​​siento que es un veneno legal. Mi alegría vive y muere los sábados cuando juega el club. Trato de no envolverme totalmente en eso, pero siento que mastica mis órganos y los escupe cada semana, gane o pierda. Es un viaje increíble", acotó Reynolds.

En la serie se podrán ver momentos increíbles como el partido en el que el equipo estuvo a solo dos goles de ascender a la cuarta división y otros encuentros muy emotivos más.

Cabe recordar, que dependerá del éxito del film para saber si vendrán más temporadas.