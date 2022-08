Samahara Lobatón sigue dando que hablar y esta vez por un video de Tiktok, pues George Rubin, conocido bloguero de moda que hace reseñas de zapatillas Streetwear, expuso que la influencer peruana no solo promocionaba, sino que encima, usaba replicas de diferentes marcas de lujo como Nike, Balenciaga y Alexander McQueen.

Salió a defenderse



La hija de Melissa Klug estuvo de invitada en el programa ‘En Boca de Todos’ y aprovechó para hacer frente ante las críticas por haber promocionado una marca de zapatillas bambas en sus redes sociales.

Asimismo, aseguró que, en ninguna de sus publicaciones, recalcaba que sus productos fueran auténticos, pero en especial, que no tuvo la intención de hacer publicidad engañosa.

“Yo nunca, en ninguna de mis publicaciones, digo que las zapatillas son originales ni que son réplica A1… Este es un emprendimiento peruano y tienen derecho a vender el producto que ellos deseen…Ellos me pagan, porque te informo, ahora que quieres surgir en este medio de publicidad, que las marcas te pagan por hacerle publicidad a sus productos, entonces, eso es lo que yo hice”, explicó Lobatón.

Afirma tener dinero para comprar cosas de marca



Ante la ola de comentarios negativos, la influencer afirmó que en octubre pasado realizó una espectacular reunión por el primer año de su hija y que costó miles de soles, por lo que el dinero no le falta a la hora de comprarse productos 100% originales.

“Al fin y al cabo, a mí me pagan por hacer la publicidad y yo estoy cumpliendo con mi contrato... Yo uso zapatillas originales y lo puedes ver en mi Instagram, le compro zapatillas de colección a mi hija de año y medio y también me compro zapatillas de colección. Es más, le hice una fiesta de 40 mil soles a mi hija, ¿por qué no podría comprarme zapatillas originales?”, se defendió la hija de Abel Lobatón.