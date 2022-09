Samahara Lobatón entregará “cupcakes y donuts de sangrecita” en cumpleaños de su hija

La influencer Samahara Lobatón aseveró que entregará postres saludables a base de sangrecita en el próximo cumpleaños de su hija, pues la menor no consume absolutamente nada de golosinas.

“Tiene dos años y no prueba la gelatina, no sabe lo que es un chocolate. Mi hija no come dulces y nadie en su nido. Están aprovechando las loncheras saludables y voy a hacer un cumpleaños saludable, vamos a entregar donuts y cupcakes de sangrecita”, acotó.

Asimismo, la hija de Melissa Klug reveló que este año no gastará la exorbitante suma de 40 mil soles para la celebración de su heredera, sino que tiene planeado viajar en compañía de su pareja Youna y su hermano menor, Jeremy, al famoso resort de Nickelodeon en Punta Cana.

“Nosotros vamos a ir al de Punta Cana. Tiene un parque de agua que está dentro del hotel, Xianna la pasará increíble junto a sus personajes favoritos”, acotó Lobatón.