Selena Gómez: presentan primer tráiler del documental ‘My Mind & Me’

En conmemoración al Día Mundial de la Salud Mental, Apple Tv+ estrenó el tráiler del documental ‘My Mind & Me’, de la cantante Selena Gómez.

¿De qué se trata ‘Selena Gomez: My Mind & Me’?

A finales del mes de septiembre, se dio a conocer a través de las redes sociales el primer teaser, en el que se veía a la actriz disfrutando de distintos momentos en compañía de sus amigos, pero además, teniendo crisis emocionales.

Hoy se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, es por eso, que la plataforma de streaming decidió lanzar un avance del contenido audiovisual mostrando tanto imágenes relacionadas a la infancia de la cantante como del proceso en el que fue parte para convertirse en la gran artista.

Pero no solo eso, con el clip se espera concientizar a la población en estos temas muy importantes enfocados en la situación actual en la que vivimos.

¿Cuándo se estrena el documental de Selena Gomez?

Selena Gomez: My Mind & Me, es la segunda producción de Apple Original junto a la productora Interscope Films y Lighthouse Management + Media, los mismos que tuvieron a su cargo el documental que fue nominado al Emmy, Billie Eilish: The World’s a Little Blurry.

Estará disponible para todos sus seguidores desde el próximo 4 de noviembre de 2022.