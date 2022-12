Sergio George revela no seguir a Yahaira Plasencia en Instagram

El productor musical Sergio George reveló a través de las cámaras del programa de espectáculos “América Hoy” no seguir a la cantante Yahaira Plasencia en sus redes sociales.

Dicha decisión está relacionada al nuevo romance de la salsera con Jair Mendoza, pues asegura que su negocio es la música y no los escándalos.

Asimismo, el artista aseguró que cuida mucho no solo su carrera, sino, además, su entorno, razón por la cual prefiere mantenerse al margen.

“Hay muchos comentarios del porqué dejé de seguirla, es fácil, yo manejo mi vida personal de una manera y es distinta a cómo se maneja en empresa. Yo estoy en Arabia Saudita y mucha gente no me conoce. Van a entrar a mi página, a ver a quién sigo y quién está en mi mundo, comienzan a leer cosas y yo no quiero eso para mí”, acotó.

