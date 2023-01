Shakira y Bizarrap: qué otros artistas les dedicaron canciones a sus exparejas

Tras el reciente lanzamiento BZRP Music Sessions #53 de Shakira y Bizarrap, donde la cantante colombiana lanza duras indirectas a su expareja Gerard Pique y su actual novia Clara Chía Martín, se han empezado a reproducir otros temas que tienen la misma temática.

Y es que intérprete de “Monotonía” no es la única que ha escrito melodías de desamor dedicadas sus exs, pues varias estrellas de gran fama internacional decidieron transformar sus decepciones amorosas y convertirlas en grandes éxitos musicales.

Por eso, a continuación, te traemos algunos de los artistas que forma parte de esta lista.

Luis Miguel

Uno de los cantantes que se encuentra en esta relación es Luis Miguel. Y es que, el popular Sol de México, escribió la canción ‘Culpable o no’ pensando en su expareja, la fotógrafa Mariana Yazbeck, quien -supuestamente- lo engañó a la edad de 17 años con el exitoso director de cine Alejandro González Iñárritu.

Taylor Swift

Sin duda alguna, la reina de las indirectas es definitivamente Taylor Swift, pues tiene en su poder varias canciones relacionadas con sus exparejas. Entre ellas se encuentran ‘Dear John’ a John Mayer, ‘Better tan revenge’ a Joe Jonas, ‘Back to december’ a Taylor Lautner’, 'Out of the woods' a Harry Styles, “Look what you made me do” a Calvin Harris, y más.

Maluma

Por otro lado, Maluma no se queda atrás, ya que le dedicó la canción Hawái a su expareja Natalia Barulich, quien aparentemente lo traicionó con el futbolista Neymar Jr. en la mencionada isla.

Rihanna

Quien también está en esta lista es la cantante Rihanna, pues con su canción ‘Cold Case Love’ habla sobre la mala relación que sufrió por parte de Chris Brown dedicándole frases contundentes como “Sabes que lo que me hiciste fue un crimen” o “Tu amor iba en contra de la ley”.