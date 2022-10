Shakira y Piqué habrían tenido acalorada discusión por ‘Monotonía’

El lanzamiento de la canción ‘Monotonía’ de Shakira no causó nada de gracia a su expareja, Gerard Piqué, quien no habría dudado en reclamarle por las ‘indirectas’ lanzadas en su videoclip.

Recientemente, un medio español informó que el malestar del futbolista fue tan grande que decidió ir a la casa de la colombiana para increparle por su éxito musical protagonizando así una intensa pelea.

El reclamo de Gerard Piqué a Shakira

Marc Leirado, un conocido periodista español, reveló al programa América TV que fue a la casa de la cantante para preguntarle por su canción ‘Monotonía’ cuando vio a Gerard Piqué llegar enfadado.

“Había un coche parado en la puerta de Shakira y yo no sabía que era de Piqué. Entonces, yo me quedé ahí un rato. Piqué salió molesto de la mansión y se dirigió hasta su coche”, comentó el comunicador, quien no desaprovechó la oportunidad para interceptarlo y preguntarle sobre sus opiniones respecto al tema que había sido lanzado horas antes.

Como era de esperarse el futbolista del Barcelona no quiso responder y se marchó a toda prisa en su vehículo.













Shakira persiguió a Piqué en su auto

Según Leirado, el drama no quedó ahí ya que detrás de Gerard Piqué salió Shakira quien empezó a perseguirlo en su auto.

Se abre la puerta del garage de Shakira, salió Shakira con su coche por la misma calle donde se había ido Piqué. Se fue detrás de Gerard Piqué empecé a perseguirlos y los perdí”, reveló el periodista quien además intuye que la expareja se fue a conversar a algún lado.

Aunque esta información no ha sido confirmada para las partes, en varios medios de la farándula se habla sobre este episodio. Asimismo, señalan que el catalán quiso hablar con su expareja horas antes del estreno musical de ‘Monotonía’, pero le impidieron el ingreso a la mansión.