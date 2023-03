'Soy Georgina 2': día y a qué hora se estrena su programa en Netflix

Georgina Rodríguez está preparada para el estreno de la segunda temporada de su serie. La modelo mostrará su lujosa vida al lado de Cristiano Ronaldo.

Entérate en la siguiente nota a qué hora inicia y por dónde verlo EN VIVO.

¿Cuándo estrena y por dónde verlo?

La modelo volverá en la segunda edición de su programa. Como se recuerda, su show fue uno de los más vistos en el gigante del streaming. La serie estará disponible en Netflix a partir del viernes 24 de marzo y se podrá ver a través de cualquier dispositivo móvil. Estos son los horarios del estreno por país:

Lee también: Hermana de Georgina Rodríguez confesó que su padre era traficante y dueño de varios clubs

México y Nicaragua: 1:00 a.m.

Estados Unidos: 3:00 a.m. (EST) / 2:00 a.m. (C) / 12:00 a.m. (P)

Perú, Ecuador y Colombia: 2:00 a.m.

Venezuela y Bolivia: 3:00 a.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile y Argentina: 4:00 a.m.

España: 8:00 a.m.

Lo que le dijo Cristiano Ronaldo sobre el fallecimiento de su bebé

La socialité recuerda con mucho pesar el día que anunciaron que habían perdido a uno de sus mellizos. Rodríguez no sabía cómo reaccionarían sus hijos ante la noticia. "Como todavía tenía tripa, les dije que Ángel todavía iba a esperar un poquito para nacer, que nacería más adelante", dijo 'Gio'. Más tarde, Cristiano Ronaldo decidió que deberían conocer la verdad. "Cris les dijo que Ángel estaba en el cielo. Aquello fue una dosis de realidad", comentó la empresaria.

Lee también: Cristiano Ronaldo habría aplazado su boda con Georgina Rodríguez

La modelo seguía dolida por el fallecimiento del pequeño Ángel, pero comprendía que debía ser fuerte por su familia. "Cada vez que miro a Bella me pregunto: ‘¿Ángel sería así?'… Siempre les digo a mis hijos: 'Tu hermanito está en el cielo, no quiere caminar, quiere volar. Cada vez que mires al cielo, piensa en él'", declaró la modelo. La serie también mostrará su vida en Arabia Saudita y los encuentros con celebridades como Rosalía y la argentina Nathy Peluso.