Stefano Salvini sobre su relación con Johanna San Miguel: "La conocí a los 4 años. Era un chibolo loco"

Stefano Salvini se refirió a su relación pasada con la presentadora de televisión Johanna San Miguel. Como se recuerda, el actor mantuvo un amorío con la conductora de ‘Esto es guerra’, quien le lleva 24 años de diferencia.

¿Qué dijo Stefano Salvini sobre su relación con Johana San Miguel?

A través de las stories de su cuenta de Instagram, Stefano Salvini estuvo respondiendo preguntas de sus seguidores. Al ser consultado sobre su relación amorosa con Johanna San Miguel, confesó que conoció a la también actriz cuando él tenía 4 años. Además, confesó que estuvo profundamente enamorado de la ex ‘Pataclaun’.

“La conocí a los 4 años, mi tío era director de ‘Pataclaun’. ¿En serio te gustó la tía Johanna? No solo me gustó, me enamoré, era un chibolo loco y me enamoré”, confesó el actor.

Pero ahí no quedó todo. Ante las burlas y críticas de los usuarios por la diferencia de edad, Salvini defendió a la popular ‘Queca’. Es más, halagó su figura.

“La ‘Chata’ (en referencia a San Miguel) está paradaza. Ya quisiera yo llegar a los 54 años así”, agregó.

¿Cómo inició la relación de Johanna San Miguel y Stefano Salvini?

En el 2014, Johanna San Miguel y Stefano Salvini se conocieron en las grabaciones de la película ‘A los 40’. En septiembre de ese mismo año, ambos fueron ampayados compartiendo besos y caricias. En ese momento, el actor tenía 22 años y la conductora de ‘EEG’ 47.

A pesar de la diferencia de edad, ambos vivieron un tórrido romance. Ambos artistas evitaron dar detalles sobre su ruptura.