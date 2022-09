‘Stranger Things’: Caleb McLaughlin revela que enfrentó racismo de algunos fanáticos

Stranger things es una de las series más vistas de la historia de Netflix. De hecho, todos los actores se han convertido en grandes celebridades. Sin embargo, para Caleb McLaughlin las cosas no han sido sencillas.



Caleb McLaughlin habla del racismo que enfrentó de los fans

El actor estuvo presente en la Comic-Con de Bélgica y se sinceró sobre un tema que le viene afectando desde que era niño. De acuerdo con lo que dijo McLaughlin, las personas no querían hacer cola donde estaba él por su color de piel. “Algunas personas no se pararon en mi fila porque soy de color. Algunas personas me dijeron: 'Oh, no quería estar en tu fila porque fuiste malo con Eleven'”, explicó.

Ahora que tiene 20 años, el actor confesó que todavía sigue sucediendo, pues hay personas que no lo apoyan. “Incluso ahora, algunas personas no me siguen o no me apoyan porque soy negro”, aseguró. “A veces en el extranjero sientes el racismo, sientes la intolerancia. A veces es difícil hablar de ello y que la gente lo entienda, pero cuando era más joven definitivamente me afectó mucho”, agregó.

Caleb McLaughlin descubrió por qué era el menos favorito de la serie

El actor, cuando tenía 14 años, no entendía por qué era el menos favorito del programa. Por ello, sus padres hablaron con él para explicarle la “triste verdad”. “Mis padres tenían que decir, 'Es una triste verdad, pero es porque eres el niño negro en el programa'”, contó McLaughlin. “Porque nací con esta hermosa piel de chocolate, no soy amado”, añadió.

Aunque es un problema que lo sigue molestando, Caleb McLaughlin asegura que no deja que eso lo deprima y trata de difundir el amor por sus plataformas. “Es por eso que, con mi plataforma, quiero difundir positividad y amor”, mencionó el actor.