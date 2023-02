Super Junior en Lima 2023: ¿Sabes qué canciones tocará la exitosa banda en su concierto?

Los fanáticos del k-pop en nuestro país se alistan para el concierto de Super Junior este 11 de febrero, razón por la cual sus miles de seguidores compraron sus entradas para ver a la afamada agrupación. Es por ello que a continuación te traemos el posible setlist que la banda tocará en el esperado concierto.

La setlist para el concierto de Super Junior

La boyband Super Junior hace su regreso a Perú de manera triunfal. Es por eso, que el grupo conformado por Yesung Shindong, Leeteuk, Siwon, Hyuk Jae, Donghae, Ryeowook y Kyuhyun promete entretener a sus seguidores con sus más exitosas melodías musicales.

Cabe recalcar que, Spotify compartió la setlist oficial del 'Super Show 9: Road', la cual incluye canciones del álbum 'The Road'. Entre los temas principales destacan 'Song for you', 'Burn the floor', 'The crown', 'Super', 'Mr. simple', 'Lo siento' y 'One more time'.

También están incluidos 'Mamacita', 'Small things', 'If only you', 'Callin', 'Celebrate', 'Sorry sorry', 'Bonamana', 'Wonder boy' y 'Let's go' y 'A hora te puedes marchar'.

Aunque faltan días para el concierto, algunos fanáticos fueron vistos haciendo cola en los exteriores del recinto para conseguir un buen lugar y disfrutar del espectáculo.

Es preciso mencionar que, es la tercera visita del grupo. La primera vez fue en el 2013 en el Jockey Club, donde los idols enviaron saludos a los presentes con subtítulos en español y la siguiente fue en el 2018.