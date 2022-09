'Survivor México 2022': finalistas contaron qué harán con el dinero si ganan la final

Luego de semanas de dura competición, Survivor México llegará a su fin este viernes 30 de septiembre. Durante la entrevista previa a la gran final, Nahomi, Kenta y Julián confesaron en qué se gastarían el dinero si ganan la competencia.

Finalistas confiesan en qué gastarían el dinero si ganan la final de 'Survivor México'

La primera en contestar pregunta fue Nahomi, quien comentó lo siguiente: “Quiero comprarles una casa a mis papás. Quiero cumplir muchas metas. También quiero donar un pequeño porcentaje a una fundación; quiero ayudar a muchas generaciones que vienen detrás”.

Luego fue el turno de Julián, quien afirmó que también sueña en construir un hogar para él y su familia: “Me gustaría no pagar renta y dar un enganche para un 'depa'. Quiero poder pensar en el futuro con una familia. También me gustaría apoyar a mi familia en lo que se pueda. Ahorita no tengo un patrimonio ni una lana guardada, quisiera estar un poquito más estable”, indicó.

Por último, Kendra confesó que le dinero lo usaría para estar cerca a su padre y darle una mejor calidad de vida: “Mi papá y yo siempre hemos pagado una renta, pero se va el dinero. Me gustaría pagar unos terrenos para construir una casa. Mi papá tiene cáncer y me gustaría que estuviera en un área nueva”, enfatizó.

¿De cuánto es el premio por ganar 'Survivor México'?

Cabe recordar que el premio final de Survivor México es un pozo de 2 millones de pesos (100 mil dólares).