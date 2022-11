Sylvester Stallone sobre el paso de los años: "Estoy abrazando mi niño interior"

Sylvester Stallone sigue siendo uno de los más grandes íconos de las películas de acción. Sin embargo, se sabe muy poco sobre su vida privada.

En una entrevista para The Hollywood Reporter, decidió hablar sobre su carrera, sus problemas y la nueva serie que protagonizará, Tulsa king.

Lee también: La tragedia de la familia de Carter: la muerte de Aaron y la tragedia de Leslie hace 10 años

"Yo me siento muy inmaduro. Siempre he estado en contra de la frase 'Actúa de acuerdo con tu edad' o 'Envejece con gracia'. ¿Como envejezco con gracia? No hay nada de gracia sobre eso. Mientras más viejo me hago, más abrazó a mi niño interior. La única forma donde verdaderamente siento mi edad es porque he tenido muchas lesiones", comentó Sylvester cuando le preguntaron sobre si sentía el peso de los años.

Luego, habló sobre los fracasos durante los años 80 y 90. "Siento como si pensará que he perdido mucho tiempo. Ahora me doy cuenta de que hay tantas balas que quedan en la pistola. Cuando eres joven, te la pasas disparando salvajemente y esperas que dé en algo. Ahora no tienes ese lujo, especialmente con la familia y los chicos. Yo encuentro eso como uno de mis mayores arrepentimientos", comentó Stallone.

Lee también: Maluma sigue los pasos de Luisito Comunica: abrirá su primer restaurante en Perú, México y Colombia.

Por último, habló sobre la relación con su pareja Jennifer Flavin, con quien estuvo a punto de divorciarse. "Por supuesto que es parte del show. Afortunadamente, estás involucrado con la clase de personas que entienden las debilidades en la vida y la fragilidad de ella y que tan rara es una buena relación".