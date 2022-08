¿Por qué Taylor Swift fue rechazada de hacer un cameo en 'Crepúsculo'?

La película Crepúsculo adaptación de la novela de Stephanie Meyer que lanzó a la fama a los actores Kristen Stewart y Robert Pattinson fue una de las sagas más importantes de los años 2009 y 2012.

Y es que cosechó millones de fans a nivel mundial, pero, sobre todo, una en especial, la famosa cantante Taylor Swift. Muchos no saben, pero ella hizo de todo para ser parte el mencionado film, por eso hoy conocerás porque no se concretó su participación.

Era una super fan



La intérprete de “Shake It Off” también vivió el furor de la afamada cinta, y por un momento, estuvo considerado su ingreso, como un cameo especial, a la segunda entrega ‘Luna Nueva’.

Chris Weitz, director del film, reveló esta anécdota en el podcast ‘The Twilight Effect with Ashley Greene and Melanie Howe’.

Aparentemente el manager de la artista había solicitado que se le incluyera en la cinta como una trabajadora de la cafetería o en algún papel menor, pero nunca le dieron respuesta alguna.

“Taylor Swift era una gran Twi-hard (fan de Crepúsculo), y en realidad Taylor Swift y yo teníamos el mismo agente en ese momento y dijo: ‘A Taylor le gustaría estar en esta película, no por, pero ella es una Twi-hard. Ella sería alguien en la cafetería o en el restaurante o lo que sea, pero solo quiere estar en esta película'”, recordó Weitz.

¿Por que la rechazaron?



El realizador decidió rechazar la mencionada solicitud, porque era consciente de la creciente fama de Tay-Tay y que debido a eso le restarían importancia tanto a los protagonistas como a la trama.

De esta manera, el Weitz decidió no aceptar la solicitud y dejar fuera a la cantante de ‘You Belong With Me’.

“Lo más difícil para mí era pensar que en el momento en que Taylor Swift entrara en pantalla, durante cinco minutos, nadie podría procesar nada. A mí también me molesta esa decisión, podríamos haber sido amigos. Ella debe haber estado como: ‘¿Quién es este idiota?’”, dijo durante la entrevista. “A veces tomas decisiones pensando que esto es lo mejor para la película”, finalizó el director.