Taylor Swift podría llevarse un Oscar: ¿Cuál es la razón?

Taylor Swift es un éxito mundial en la industria de la música, pero en los últimos años, ha formado parte del séptimo arte en las películas The Giver, The Lorax y Cats. Pero, además, a esto podríamos añadirle su posible candidatura para los Premios Oscar del próximo año.

‘All Too Well’ podría ser elegible a los Oscars



Según medios internacionales, la intérprete de “Look What You Made Me Do”, podría ser nominada en los próximos Premios de la Academia en la categoría ‘Live Action Short’ por su video musical ‘All Too Well’, pues como se recuerda, Swift dirigió y escribió

El video que dura 14 minutos proyectado en el AMC Lincoln Square del 12 al 18 de noviembre del 2021 cumple los requisitos para ser elegible, pues se estrenó después del primero de octubre del mencionado año y fue presentado en el Festival de Cine de Tribeca el pasado 11 de junio.

La historia detrás de ‘All Too Well’

La canción, publicada originalmente en 2021 en el álbum Red, cuenta el final de un romance. Para ser más específicos, esta melodía narra los detalles de la relación que tuvo con el actor Jake Gyllenhaal.



Debido a los problemas con su discográfica anterior, la cantante tuvo que volver a grabar todos sus éxitos y relanzó una nueva versión de 10 minutos el pasado 12 de noviembre.

La estrella del pop también vio la oportunidad para transformar la canción en un cortometraje, el cual fue protagonizado por Sadie Sink y Dylan O'Brien.

“Se sintió muy natural extender la escritura de una canción, visualizarla en mi cabeza para hacer una lista de tomas, hacer un guion gráfico”, explicó la intérprete de Love Story.