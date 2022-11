Tecate Pa'l Norte 2023: Fechas, horarios, cartel y precio de entradas

Uno de los eventos musicales más importantes en todo México, es sin lugar a duda, Tecate Pa’l Norte.

Y es que este festival está dedicado especialmente para todos los amantes de la música, pues trae consigo a los más grandes artistas nacionales e internacionales con el fin de que sus seguidores puedan disfrutar de un momento inolvidable.

Como se recuerda, el increíble espectáculo que mezcla música, arte y definitivamente tradiciones norteñas, se viene realizando desde el año 2012 en la ciudad de Nuevo León.

¿Cuándo y dónde será Tecate Pa'l Norte 2023?

Tecate Pa'l Norte 2023 se realizará en el Parque Fundidora de Monterrey del 31 de marzo al 2 de abril del 2023.

¿Quiénes son los artistas que cantarán en Tecate Pa'l Norte 2023?

Para este año, contarán con la presencia de increíbles cantantes de la talla de Billie Eilish, Blink 182, The Killers, Sebastián Yatra, Wisin y Yandel, Café Tacuba, Julieta Venegas, Miranda, Bacilos, Manuel Turizo, León Larregui, Robin Schulz, Steve Aoki, Allison, José Madero, The 1975, Franz Ferdinand, 5 Seconds of Summer, Monsieur Periné, Modest Mouse, Panteón Rococó, entre otras.

Precio de entradas para Tecate Pa'l Norte 2023

Los precios de las entradas oscilan desde los 3 mil 402 pesos hasta los 5 mil 969 pesos (S/. 712 y S/ 1218 soles). Estarán a la venta desde el próximo 7 de noviembre a partir de las 14.00 (Hora México) por medio de la plataforma Ticketmaster y en las taquillas del auditorio Citibanamex.

