Tefi Valenzuela le responde a Magaly por su vida de lujos: "Me pagaron más de 50.000 dólares en tres meses"

Tefi Valenzuela le respondió a la Urraca y le reveló el secreto detrás de su vida llena de lujos, pues en la actualidad no está desempeñando ningún rol en la televisión ni la radio.

Tefi Valenzuela admite que sus ingresos provienen de su sueldo en los realities

A través de un enlace con Magaly Medina, Tefi Valenzuela admitió que sus ingresos provienen de los pagos por aparecer en los realities mexicanos, especialmente en La casa de los famosos y Survivor. Según lo que comentó, por su presencia cobró hasta 100 mil dólares.



"Acá sí me pagan por ir a los programas, no voy todos los días, pero voy bastante y los proyectos que he hecho de tres meses, como la Casa de los amosos y Survivor sí te pagan bien” indicó.

Tefi también aseguró que la televisora Telemundo le pagó 50 mil dólares y el departamento donde actualmente vive en Polanco, que tiene un costo de 18 mil dólares al año.



Apuesta una cartera Louis Vuitton si lo demuestra



Además, Tefi propuso a Magaly Medina probar sus ingresos a través de sus contactos en Telemundo y que -incluso- podría volver a conectarse al programa con los papeles que confirmarían sus pagos.

Ante esto, la Urraca pidió que se conectaran nuevamente para demostrarlo y se mostró escéptica sobre la cifra, “Me parece una cifra descabellada 50.000 dólares, las televisoras no están pagando (así)” comentó. Sin embargo, Tefi no tuvo reparos en apostar con Magaly una cartera Louis Vuitton, si demostraba que era cierto.

"No puedo.. acá la producción no tiene ni para comprar una Louis Vuitton fake, tiene que ser algo más sencillo" comentó Magaly,ñ. Por ello, Tefi le propuso una apuesta más simple: "Entonces te propongo otra cosa… Si tú pones mi música tres meses si pierdes. Si yo te lo demuestro, pones mi canción todos los días”.