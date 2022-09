'Teletubbies' en Netflix: ¿qué fue de los actores que los interpretaron?

¡Los ‘Teletubbies’ están de regreso! Netflix anunció este miércoles 7 de setiembre que lanzarán un reebot de la popular serie para niños que triunfó a finales de los años 90 e inicios de los 2000.

La serie infantil contaba la historia de Laa-Laa, Dipsy, Tinky Winky y Po, cuatro personajes que vivían felices en un campo e interpretaban el mundo a través de los juegos. A continuación, te contamos quiénes fueron los actores que dieron vida a los ‘Teletubbies’ y a qué se dedican en la actualidad.

Tinky Winky

Tinky Winky era el teletubbie morado y de mayor tamaño. Fue interpretado por Mark Heenehan, Dave Thompson y Simon Shelton. El primero vive en Londres (Gran Bretaña) y tuvo una participación como juez en el musical ‘On the town’.

El segundo fue despedido de la serie de forma sorpresiva. Actualmente, el actor realiza shows de stand-up comedy. Además, apareció en la película ‘The Harry Hill’.

Por otro parte, Simon Shelton se convirtió en bailarín de ballet tras su paso por la serie infantil. En el 2018, el actor falleció a los 52 años víctima de una hipotermia.





Dipsy

Dipsy fue el teletubbie verde. John Simmit fue el actor que le dio vida. Este personaje es un comediante británico de 59 años que, en la actualidad, se dedica al stand-up comedy. El actor ha participado en series de televisión y prestado su voz para series animadas.

Laa-Laa

Nikky Smedley fue la encargada de interpretar al telettubie amarillo. La actriz empezó su carrera en el cine en 1985 con el filme ‘Girls Just Want To Have Fun’. En la actualidad, Smedley tiene 51 años y se dedica a la comedia. Además, es escritora de libros como ‘Over the Hills and Far Away: My Life as a Teletubby’ y ‘Create Perform Teach!’.

Po

La actriz Pui Fan Lee interpretó a Po. Tras dar vida al teletubbie más pequeño, Fan Lee participó en otros programas y largometrajes infantiles. Por ejemplo, fue parte de la serie ‘Slow Horses’, que se transmitió a través de Apple+.