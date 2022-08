Harry Styles: Conoce la canción que escribió para 'Don't Worry Darling'

Ahora que incursionó en el mundo de la actuación, Harry Styles busca estar atento a cada detalle y mostrarse colaborativo en todo lo que concierne a las películas en las que trabaja.

Es por eso, que además de ser parte del elenco protagónico de 'Don't Worry Darling', dirigida por su pareja, Olivia Wilde, también ha colaborado con el soundtrack de la película preparando una canción especial que para la cinta.

La compuso en cinco minutos



Durante una entrevista a la revista Variety, la directora anteriormente mencionada se animó como el intérprete de “Watermelon Sugar” compuso la letra del film.

“En la preparación, Harry me llamó y me dijo: '¿Cuál es la canción desencadenante? …Yo dije, 'No lo sé. Voy a diferentes escritores para escribirlo. ¿Tienes algo en mente?' Y él dijo: 'Lo pensaré'”, señaló Wilde.

Luego de eso, pasaron tan solo cinco minutos y el también actor la sorprendió con una melodía hecha a piano.

“Me envió una demostración desde su piano, y eso fue lo que terminó en la película… Yo estaba como, Sí, eso es todo. Eso es todo. Y es una locura que hayas hecho eso en cinco minutos'”, recordó la recordada Alex Kelly en la serie “The O.C”.

Quería que fuera única



Asimismo, el artista reveló que deseaba que la letra sea especial, pues es determinante para una escena en la que aparece con Florence Pugh (Alice).

"Quería algo que pudiera ser tanto dulce como espeluznante, dependiendo completamente del contexto (…) Recuerdo haberlo tocado por primera vez en el piano, y tenía una especie de rima infantil casera. Aplicado a los diferentes momentos de la película, creo que toma un par de vidas diferentes”, subrayó el protagonista de “My Policeman”.