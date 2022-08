¡Nelly Furtado regresa a la música!

Luego de cinco años de permanecer alejada de los reflectores e incluso de las redes sociales, Nelly Furtado volverá al mundo de la música.

El lugar que escogió para hacer su aparición oficial ante el público será el Festival de Nochevieja, “Beyond The Valley”, el cual se realizará desde el 28 de diciembre de 2022 hasta el 1 de enero 2023.

Ante este anuncio, los seguidores de la artista se encuentran más que emocionados. Pero no estará sola, pues contará con la presencia Bicep, Benee, Denzel Curry, Lime Cordiale, Aitch, Kaytranada, Charlotte De Witte, entre otros.

El éxito de la luso-canadiense

Para este show, se tiene pensado que la intérprete de “I’m Like a Bird” cante sus mejores éxitos musicales.

Asimismo, se supo que la luso-canadiense habría viajado a Sudamérica con el fin de grabar nuevos sencillos con artistas colombianos, por lo que es probable que también presente dentro de su repertorio algunas canciones nuevas.

Como se recuerda, Furtado ha ganado el Grammy a la mejor canción pop femenina y tuvo cinco canciones en los 10 primeros puestos de los Billboard Hot 100.

Entre sus temas más conocidos destacan: ‘Promiscuous’, ‘Say It Right’ y ‘Give It To Me’.

Ultima aparición

Con el fin de dar una pequeña muestra de lo que será su retorno a los escenarios, la también compositora se presentó en la gala “OVO Presents: All Canadian North Stars 2022”, evento dedicado a celebrar el hip hop canadiense en Toronto, junto al rapero Drake.

Nadie esperaba su presencia, por lo que su aparición causó revuelo entre todos los asistentes.

“Necesito que cantéis todo lo más alto que podáis, porque la persona que está a punto de salir cambió mi vida. La amo con todo mi corazón”, señaló Drake