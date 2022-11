Thalía reconoció que en algún momento de su carrera se le subió la fama

El nombre de Thalía ha vuelto a ser tendencia en las redes sociales, pero esta vez no por algún tema musical, sino por una confesión que hizo sobre su carrera en la entrevista que tuvo con Karla Díaz para el programa ‘Pinky Promise’.

Thalía habló sobre su carrera musical

La mexicana tuvo una divertida charla con la integrante del grupo pop juvenil Jeans para su canal de Youtube, en donde no solo mostró que era lo que tenía en su cartera, sino, además, confesó detalles íntimos relacionados a la actuación.

Precisamente estas declaraciones se hicieron virales y es que la cantante aseveró que en algún momento de su vida se le subió la fama.

“Claro que se me subió la fama, sobre todo, más adolescente. Ahí sí se me subió muchísimo, pero también contaba con mi madre quien me bajada cuando me empezaba yo a despegar del piso”, afirmó Thalía.

Pero no solo eso, la intérprete de “Arrasando” señaló que su madre ha sido muy importante en su carrera artística.

“Mi madre me recordaba de dónde veníamos, la oportunidad que teníamos, quién era yo, el respeto al otro, o sea, mi mamá me hacía saludar a todos con la misma intención, con el mismo cariño y con el mismo amor”, recalcó.

Cabe recalcar, que hubo un momento en que la emoción la embargó al seguir recordando a su mamá: “Mi mamá era una gran porrista, era muy divertida, muy soñadora y visionaria. Me sembró eso de no tener imposibles”.

Karla Díaz le agradeció a Thalía la entrevista

Por su parte, Karla Díaz le agradeció el tiempo que se dio para la entrevista y por ser la gran persona que es.

“Gracias por tu tiempo, por ser tan humana, por abrir tu corazón, por compartirme toda esa sencillez y magia que te caracteriza, pero sobre todo… gracias por confirmarme que no me equivoqué al elegirte como mi gran ídola.”, acotó Díaz.