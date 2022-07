The Gray Man: La nueva película de Netflix protagonizada por Chris Evans y Ryan Gosling

Este viernes se estrenará, a través de Netflix, la película “The Gray Man”, cinta producida, nada más y nada menos, que, por los Hermanos Russo, responsables de cuatro películas del Universo Cinematográfico de Marvel.

Es considerada como una de las más caras de la plataforma de streaming, y está basada en la novela de Mark Greaney, en la que se relata la historia de Court Gentry, un asesino independiente y ex agente de la CIA, que, debido a la traición de su propia agencia, se ve obligado a convertirse en el asesino Gray Man, quien tiene como objetivo terminar con la vida de Lloyd Hansen, un excolega que lo persigue por todo el mundo.

Su elenco es prometedor y reúne a reconocidos actores como Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Jessica Henwick, Wagner Moura, Dhanush, Billy Bob Thornton, Alfre Woodard, Regé-Jean Page, Julia Butters, Eme Ikwuakor y Scott Haze, entre otros.









FAMOSO RELOJ

Si James Bond llevaba relojes Rolex y Omega, The Gray Man, interpretado por Gosling no se queda atrás, pues viste un resistente, elegante y sutil, TAG Heuer Carrera Calibre 5, el cual utiliza para mantener su identidad oculta y no llamar la atención en sus misiones secretas.