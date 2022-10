'The peripheral': 5 datos sobre la nueva serie de Amazon Prime Video

Los servicios de streaming siguen renovando sus catálogos. Esta vez le tocó el turno a Amazon Prime Video, que acaba de estrenar The peripheral, serie basada en el best seller del autor William Gibson.

La producción está situada en el año 2032 en los Estados Unidos, donde veremos la vida de una chica inteligente que es llamada por el futuro.

Para esta temporada, estarán presentes estrellas de la talla de Chloë Grace Moretz, Eli Goree, Gary Carr y Jack Reynor.

Si aún no ves los primeros episodios de esta nueva serie, aquí te dejamos cinco datos interesantes a tomar en cuenta

Chloë y la ciencia ficción

Esta no será la primera vez que Grace Moretz sea protagonista de una serie de este género. Ella ya fue parte de Mother/android en el 2021, pero también tuvo roles importantes en Suspiria y The miseducation of cameron post, ambas en el año 2018.

Sus creadores

Los encargados de crear esta producción son Jonathan Nolan y Lisa Joy, quienes son reconocidos por sus trabajos en otras series como Westworld. En el año 2018, se comenzó la adaptación del libro de William Gibson.

¿De qué trata?

Cuenta la historia de Flynne Fisher, quien vive con su hermano Burton y su moribunda madre en un pequeño pueblo en las montañas de Blue Ridge en el 2032. Los hermanos logran conseguir dinero extra jugando simulaciones, para así pagar los gastos médicos de su mamá.

Un día Flynne termina jugando en lugar de su hermano, pero en la simulación le piden que irrumpa en una conocida corporación para sacar un gran secreto, pero todo acaba mal. Cuando la muchacha salió del juego, ella comprendió que el Sim era más real de lo que ella pensaba.

Primer episodio

La serie ya se encuentra disponible en la plataforma de Amazon Prime Video desde el pasado 21 de octubre y habrá un nuevo capítulo cada semana hasta el 9 de diciembre de este año.

Lo que piensan sus creadores

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Nolan y Joy se mostraron emocionados con lo que entregará la serie a los espectadores, ofreciendo otra imagen del futuro que había escrito Gibson. The peripheral es primer proyecto de Amazon Studios con Joy, Nolan y Kilter Films.