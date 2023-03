The Weekend en Lima: qué canciones interpretará en su concierto en el Estadio de San Marcos

El cantante de hip hop y R&B, The Weeknd, confirmó su llegada a Latinoamérica con su gira 'After hours til dawn'.

El intérprete de "Can't Feel My Face" se presentará en Lima el próximo 22 de octubre. Entérate todos los detalles del concierto en la siguiente nota.

Lee también: ¿Qué países de Latinoamérica visitará The Weeknd con su gira "After Hours Til Dawn"?

El concierto de The Weeknd está programado para este 22 de octubre y tendrá lugar en el Estadio de la Universidad Mayor de San Marcos, reciento que alberga -aproximadamente- a 32,000 espectadores.

La preventa exclusiva para los que tengan tarjeta BBVA empezará este 9 y 10 de marzo a partir de las 10:00 a.m.

Mientras que la venta general será el 11 de marzo a las 10:00 a.m. Las entradas se podrán adquirir de forma online en la página de Teleticket y en puntos de venta.

Lee también: ¿Cuándo se estrena 'The Idol', la serie en donde participará Jennie de BLACKPINK?

En los últimos meses, The Weeknd brindó presentaciones en distintas ciudades de Estados Unidos como parte de su gira 'After Hours Til Dawn'. Todo parece indicar que el cantante replicará su show en el Estadio de San Marcos.

Según la página Setlist.fm, el canadiense cantó 29 canciones en su último show en Inglewood, California.

Algunas de las canciones que podría cantar The Weeknd en Lima serían:

Alone Again

Gasoline

Sacrifice

How Do I Make You Love Me?

Can't Feel My Face

Take My Breath

Hurricane

The Hills

Often

Crew Love

Starboy

Heartless

Low Life

Or Nah

Kiss Land

Party Monster

Faith

After Hours

Out of Time

I Feel It Coming

Die for You

Is There Someone Else?

I Was Never There

Wicked Games

Call Out My Name

The Morning

Save Your Tears

Less Than Zero